Polizei Homberg / Melsungen: Schneeschiebeschild von Baustelle ...

Melsungen: Schneeschiebeschild von Baustelle gestohlen

Homberg - Melsungen Diebstahl eines Schneeschildes Tatzeit: 23.05.2018, 18:00 Uhr bis 24.05.2018, 07:00 Uhr Ein Schneeschiebeschild im Wert von 2680,- Euro stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle eines Lebensmittelmarktes in der Nürnberger Straße. Das Schneeschild war auf einer Baustelle abgelegt und sollte in den nächsten Tagen abgeholt werden. Unbekannte Täter hatten das Schneeschild der Marke SaMASZ auf unbekannte Art und Weise von der Baustelle entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

