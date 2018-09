Polizei Homberg / Melsungen - Unbekannter Dieb klaut Schmuck aus ...

Melsungen - Unbekannter Dieb klaut Schmuck aus Juweliergeschäft

Homberg - Melsungen Unbekannter Dieb klaut Schmuck aus Juweliergeschäft Tatzeit: 19.09.2018, 12:58 Uhr

Gestern Mittag hat ein unbekannter Dieb Schmuck im Wert von 285,- Euro aus einem Juweliergeschäft gestohlen.

Der Täter betrat gegen 12:58 Uhr das Geschäft in der Straße "Am Markt". Zu diesem Zeitpunkt befand der Geschäftsinhaber alleine im Verkaufsraum und war am Telefonieren. Durch einen Verkaufsdrehständer hatte er keine Sicht auf den Täter während der Tatausführung. Als der Dieb das Geschäft verlassen wollte, wurde er von dem Inhaber angesprochen, nachdem dieser in der Auslage das Fehlen von drei Schmuckkartons bemerkt hatte. Der Dieb öffnete bereitwillig eine mitgeführte Tasche und ließ auch das oberflächliche Abklopfen der Außentaschen seiner Cargohose zu. Danach wurde der Dieb aber gegenüber dem Inhaber aggressiv und verließ das Geschäft. Nachdem eine Angestellte in den Verkaufsraum zurückkehrte, nahm der Inhaber die Verfolgung des Diebes auf. Trotz intensiver Absuche konnte er den Dieb aber nicht mehr finden. Es stellte sich heraus, dass der Dieb aus der Auslage drei Schmuckkartons in einer Größe von 6 x 6 x 2 cm mit Silberschmuck der Firma Thomas Sabo (1 Collier, 2 Paar Ohrstecker) mitgenommen haben muss.

Der Täter wird vom Inhaber wie folgt beschrieben: Männlich, 30 - 35 Jahre alt, ca. 1,75 cm groß, kräftige Statur, auffallend große "Arbeiterhände", kurze blonde Haare, Zahnbelag auf den Zähnen, kein Bart aber nicht frisch rasiert, bekleidet mit schwarzer Cargohose, helles T-Shirt und schwarzer Stoffjacke und führte eine schwarze lederne Herren-Umhängetasche mit sich, war augenscheinlich alkoholisiert und sprach mit einem osteuropäischen Akzent.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

