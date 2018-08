Polizei Homberg / Melsungen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - ...

Melsungen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Bewohner vertreibt Einbrecher

Homberg - Melsungen Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 28.08.2018, 09:55 Uhr Ein unbekannter Täter versuchte gestern Vormittag in ein Wohnhaus im Kirschrain einzubrechen. Er wurde vom Hauseigentümer gestört und flüchtete. Der Täter war gerade dabei die Balkontür des Wohnhauses aufzubrechen, als er von dem Hauseigentümer dabei überrascht wurde. Der Unbekannte sprang daraufhin vom Balkon in 2 Meter Höhe und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter ist schlank, ca. 30 Jahre alt, 160 - 170 cm groß und hat leicht schlitzförmige Augen. Er trug eine Baskenmütze, eine grau-braune Sportjacke und eine blaue Jeans. An der Balkontür entstand ein Schaden in Höhe von 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/ 70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

