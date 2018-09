Polizei Homberg / Melsungen: Wieder Anrufe von angeblichen ...

Melsungen: Wieder Anrufe von angeblichen Polizisten - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Homberg - Melsungen Falsche Polizeibeamte rufen an Tatzeit: 04.09.2018, 11:00 - 11:30 Uhr Mehrere, zumeist ältere Melsunger, erhielten heute Vormittag Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten Müller von der Polizeistation in Melsungen. Der Anrufer teilte mit, dass man zwei rumänische Einbrecher in der jeweiligen Straße der angerufenen Personen festgenommen habe. Die Festgenommenen hätten angeblich einen Zettel mit den Anschriften der Angerufenen bei sich geführt oder hätten in ihrer Vernehmung diese Adressen genannt. Da diese Betrugsmasche sämtlichen Anrufern aus den Medien bekannt war, wurden die Gespräche von diesen nach kurzer Zeit eigenständig beendet. Zu Geldübergaben ist es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gekommen.

Tipps der Polizei - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

