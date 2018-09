Polizei Homberg / Morschen-Neumorschen: Unbekannte stahlen ...

Morschen-Neumorschen: Unbekannte stahlen Motorsäge aus Scheune

Homberg - Morschen-Neumorschen Einbruch in Scheune Tatzeit: 31.08.2018, 18:00 Uhr bis 02.09.2018, 08:34 Uhr Eine Motorsäge und einen Satz Ringschlüssel entwendeten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in eine Scheune in der Konnefelder Straße. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss an der Scheunentür auf und gelangten anschließend in den Innenraum. Hier brachen sie Schränke der Werkbank auf und entwendeten eine Stihl-Motorsäge und einen Satz Ringschlüssel. Der Wert der Beute beträgt 300,- Euro. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

