Polizei Homberg / Morschen - Wertvolles Pedelec gestohen

Morschen - Wertvolles Pedelec gestohen

Homberg - Morschen Wertvolles Pedelec gestohen Tatzeit: 03.10.2018, 10:30 Uhr bis 04.10.2018, 15:45 Uhr

Auf dem Radweg 1 zwischen Beiseförth und Binsförth haben unbekannte Täter ein Pedelec im Wert von 2.790,- Euro gestohlen.

Der Fahrradbesitzer hatte am Mittwoch sein Padelec der Marke Bulls, Typ: Green Mover Lavida Plus, nach einer technischen Panne auf dem Radweg 1 zwischen Beiseförth und Binsförth an ein Verkehrsschild angeschlossen. Als er es am nächsten Tag abholen wollte, war es nicht mehr am abgestellten Ort.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

OTS: Polizei Homberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44149 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44149.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Schwalm-Eder August-Vilmar-Str. 20 34576 Homberg Pressestelle

Telefon: 05681/774 130 E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de Polizeipräsidium Nordhessen