Polizei Homberg / Neukirchen-Christerode: Einbruch in Autohaus - ...

Neukirchen-Christerode: Einbruch in Autohaus - Diebe stehlen Spardose

Homberg - Neukirchen-Christerode Einbruch in Autohaus Tatzeit: 26.09.2018, 19:30 Uhr bis 27.09.2018, 07:30 Uhr Eine Spardose mit unbekanntem Inhalt entwendeten unbekannte Täter aus einem Autohaus in der Ortsstraße. Die Täter brachen ein Bürofenster auf und steigen hierdurch in das Gebäude ein. Im Gebäude brachen sie noch eine Tür zum Verkaufsraum auf und durchsuchten die dortigen Schränke. Von einem Schreibtisch entwendeten sie eine Spardose in Form einer kleinen Tanksäule. Der angerichtete Sachschaden beträgt 800,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

