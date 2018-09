Polizei Homberg / Neukirchen-Christerode: Einbruch in Firmenräume

Neukirchen-Christerode: Einbruch in Firmenräume

Homberg - Neukirchen-Christerode Einbruch in Metallbaufirma Tatzeit: 26.09.2018, 17:00 Uhr bis 27.09.2018, 06:50 Uhr Einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter bei einem Firmeneinbruch in der Schornhofstraße. Die Täter versuchten zuerst eine Tür zur Werkshalle aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend bauten die Täter oberhalb eines Rolltores eine Fensterscheibe aus und gelangten hierdurch in die Werkshalle. Hier brachen sie eine weitere Tür zu den Büros auf, welche die Täter durchsuchten. Eine vorgefundene Geldkassette wurde aufgebrochen und das enthaltene Münzgeld entnommen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

