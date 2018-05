Polizei Homberg / Neukirchen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B ...

Neukirchen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 454 - 20-jähriger Schwerverletzter mit Rettungshubschrauber in Klinik

Homberg - Neukirchen, Bundesstraße 454 Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Unfallzeit: 24.05.2018, 12:15 Uhr Ein 20-jähriger Neukirchener befuhr mit seinem Pkw Audi die Bundesstraße B 454, von Asterode kommen, in Richtung Neukirchen. In Höhe von Kilometer 0,2, kurz vor Neukirchen, kam er mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache in Schleudern. Nach weiteren 100 Metern stieß er auf der linken Straßenseite gegen mehrere Bäume. Der 20-Jährige wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, er musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Marburger Klinik geflogen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Die Bundesstraße ist im Bereich der Unfallstelle noch voll gesperrt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

