Polizei Homberg / Neukirchen: Zwei Schafe von Gartengrundstück ...

Neukirchen: Zwei Schafe von Gartengrundstück gestohlen

Homberg - Neukirchen Diebstahl von zwei Schafen Tatzeit: 01.09.2018, 19:30 Uhr bis 02.09.2018, 12:00 Uhr In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag stahlen unbekannte Täter zwei Schafe von einem Grundstück in der Kleingartenanlage an der Schwarzenbörner Straße. Die Täter begaben sich zu dem eingezäunten Gartengrundstück, öffneten zwei Tore und stahlen anschließend die beiden freilaufenden Schafe. Bei den Schafen handelt es sich Mutterschaf mit hellem Fell und ein Lamm mit dunkelbraunem Fell. Der Wert der Tiere beträgt 300,- Euro Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

