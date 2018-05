Polizei Homberg / Röhrenfurth- Melsungen: Polizei sucht Zeugen ...

Röhrenfurth- Melsungen: Polizei sucht Zeugen nach Trunkenheitsfahrt

Homberg - Röhrenfurth - Melsungen Trunkenheit im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: Donnerstag, 17.05.2018, 08:52 Uhr Gestern Morgen wurde am Ortseingang von Melsungen ein weißer Pkw kontrolliert, welcher zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 54-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Die 54-Jährige hatte zuvor die B 83, aus Richtung Körle kommend, in Richtung Melsungen befahren. Sie fiel dabei einer Streife der Polizeistation Melsungen durch ihre unsichere Fahrweise auf. So fuhr die die 54-Jährige auffallend langsam und in sog. Schlangenlinien. Am Ortseingang von Melsungen, an einer Ampel, konnte dann eine polizeiliche Kontrolle durchgeführt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die 54-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein der 54-Jährigen wurde sichergestellt. Auf der Fahrt von Röhrenfurth nach Melsungen befand sich zwischen dem weißen Pkw der 54-Jährigen und dem Streifenwagen zeitweise noch ein anderer Pkw. Die Fahrerin/ der Fahrer dieses Pkw wird als Zeuge gesucht. Er/ Sie möchte sich bitte bei der Polizeistation in Melsungen, unter 05661/ 70890 melden. Markus Brettschneider, PHK - Pressesprecher-

OTS: Polizei Homberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44149 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44149.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Schwalm-Eder August-Vilmar-Str. 20 34576 Homberg Pressestelle

Telefon: 05681/774 130 E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de Polizeipräsidium Nordhessen