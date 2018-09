Polizei Homberg / Schwalm-Eder-Kreis: Schulbuskontrollen durch ...

Schwalm-Eder-Kreis: Schulbuskontrollen durch Polizei - ein Busfahrer unter Alkoholeinfluss

Homberg - Schwalm-Eder-Kreis Polizei kontrolliert Schulbusse - ein Busfahrer unter Alkoholeinfluss Kontrollzeit: 11.09.2018, 06:30 Uhr bis Dienstag, 11.09.2018, 14:00 Uhr Gestern Vormittag kontrollierten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes und des Kontrolltrupps Nordhessen in Melsungen, Fritzlar und Homberg mehrere Schulbusse. Hierbei wurden verschiedene Mängel sowie ein unter Alkoholeinfluss stehender Busfahrer festgestellt. Bereits um 07:15 Uhr fiel bei den Buskontrollen in Homberg ein Busfahrer auf, da seine Atemluft deutlich nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,7 %. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Schulbusfahrer unterliegt der "Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr". Hiernach gilt die 0,0 Promille-Regelung für ihn. Er muss jetzt mit einem Bußgeld von mindestens 500,- Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden gestern 22 Busse kontrolliert, wovon 14 Busse geringfügige Mängel aufwiesen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

