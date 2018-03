Polizei Homberg / Schwalmstadt-Ascherode - Werkzeugkiste aus Lkw ...

Schwalmstadt-Ascherode - Werkzeugkiste aus Lkw gestohlen

Homberg - Schwalmstadt-Ascherode Einbruch in Lkw Zeit: 25.03.2018, 15:00 Uhr bis 26.03.2018, 07:00 Uhr In der letzten Nacht sind unbekannte Täter in der Schwalmtalstraße in einen Lkw eingebrochen und haben Spanngurte und eine Werkzeugkiste entwendet. Die Täter schlugen die Seitenscheibe der Fahrertür ein und entwendeten aus der Fahrerkabine vier Spanngurte und eine Werkzeugkiste mit diversen Werkzeugen im Wert von ca. 500,- Euro. Die Täter richteten deinen Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

