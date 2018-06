Polizei Homberg / Schwalmstadt-Treysa: Hochwertiges Treckingrad ...

Schwalmstadt-Treysa: Hochwertiges Treckingrad gestohlen

Homberg - Schwalmstadt-Treysa Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades Tatzeit: 13.06.2018, 18:20 Uhr bis, 20:00 Uhr Gestern Abend stahlen unbekannte Täter ein hochwertiges Trekkingrad, welches vor einem Haus in der Allensteiner Straße stand. Die Täter begaben sich zu dem mit einem Spiralschloss abgeschlossenen Fahrrad, welches vor einem Wohnhaus abgestellt war und entwendeten dieses auf nicht bekannte Weise. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Treckingrad der Marke Maxcycles. Das Fahrrad hat einen Wert von 2738,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

