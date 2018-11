Polizei Homberg / Schwalmstadt-Treysa - Sachbeschädigung durch Feuer

Schwalmstadt-Treysa - Sachbeschädigung durch Feuer

Homberg - Am 21.11.2018, 20:37 Uhr, meldete ein Zeuge zwei brennende Sitzbänke aus Kunststoff in der Totenkirche. Die Bänke standen im Innenraum des Kulturdenkmals und wurden vermittels Papiermüll und vermutlich Brandbeschleuniger in Brand gesetzt. Am Gebäude entstand erheblicher Rußschaden, die Substanz blieb jedoch heil. Der Schaden der geschmolzenen Bänke wird mit ca. 500,- EUR beziffert. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise an die Polizei in Schwalmstadt (06691-9430).

