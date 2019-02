Polizei Homberg / Schwalmstadt-Ziegenhain - Alarm vertreibt ...

Schwalmstadt-Ziegenhain - Alarm vertreibt Einbrecher

Homberg - Schwalmstadt-Ziegenhain Alarm vertreibt Einbrecher Tatzeit: 14.02.2019, 23:30 Uhr

Gestern sind unbekannte Täter gegen 23:30 Uhr in einen Getränkemarkt in der Wiederholdstraße eingebrochen. Sie wurden durch die Alarmauslösung gestört.

Die Täter warfen mit einem Stein eine Glasscheibe neben der Eingangstür ein und gelangten durch das eingeworfene Loch in den Getränkemarkt. Vermutlich wurden sie aber durch den ausgelösten Alarm gestört und sind anschießend geflüchtet. Ob die Täter etwas aus dem Markt mitnehmen konnten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. An der Glasscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK

