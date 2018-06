Polizei Homberg / Schwalmstadt-Ziegenhain: Drei Verletzte bei ...

Schwalmstadt-Ziegenhain: Drei Verletzte bei Kirmesschlägereien

Homberg - Schwalmstadt-Ziegenhain Zwei gemeldete Schlägereien im Rahmen der Kirmes Tatzeit: 02.06.2018 und 03.06.2018 Zwei heftigere Schlägereien mit insgesamt drei verletzten Personen wurden am Wochenende von der Ziegenhainer Kirmes gemeldet Am Samstagmorgen um 01:05 Uhr gerieten ein 61-jähriger Schwalmstädter und ein 31-jähriger Willingshäuser, bei dem Festzelt auf dem Alleeplatz, nach einem verbalen Streit aneinander. Im Verlauf des Streits versetzte der 31-Jährige dem 61-Jährigen einen Kopfstoß gegen die Stirn. Der 61-Jährige erwiderte den Angriff mit einem Schlag einer Hand gegen den Kopf des 31-Jährigen, wobei der 61-Jährige bei dem Schlag ein Bierglas in der Schlaghand hatte. Dieses zerbrach bei dem Schlag. Beide alkoholisierten Streitenden wurden leicht verletzt. Bei der zweiten Schlägerei, ebenfalls auf dem Alleeplatz, am Sonntagmorgen um 03:55 Uhr, schlug ein leicht alkoholisierter 21-jähriger aus Kassel mit einer Wodka-Flasche zwei 19 und 21-Jahre alte Homberger auf den Kopf. Hierdurch erlitt der 19-Jährige Schnittverletzungen am Kopf und wurde von einem Rettungswagen in das Krankenhaus Schwalmstadt gebracht. Sein ebenfalls verletzter 21-jähriger Begleiter wurde vor Ort behandelt. Der 21-Jährige Kasseler wurde bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen festgenommen, anschließend wurde er wieder entlassen. Markus Brettschneider, PHK - Pressesprecher-

OTS: Polizei Homberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44149 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44149.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Schwalm-Eder August-Vilmar-Str. 20 34576 Homberg Pressestelle

Telefon: 05681/774 130 E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de Polizeipräsidium Nordhessen