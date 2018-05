Polizei Homberg / Schwalmstadt-Ziegenhain: E-Bike aus Garage ...

Schwalmstadt-Ziegenhain: E-Bike aus Garage gestohlen

Homberg - Schwalmstadt-Ziegenhain Diebstahl eines E-Bikes Tatzeit: 16.05.2018, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 17.05.2018, 07:00 Uhr Ein E-Bike im Wert von 1.900,- Euro entwendeten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einer Garage eines Grundstücks im Steinweg. Die Täter öffneten die unverschlossenen Garage und entwendeten das Fahrrad daraus. Mit dem Rad flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrrad handelt es sich ein Rad der Marke Kalkhoff, Modell Agattu C 8 in grau. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

