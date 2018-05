Polizei Homberg / Schwalmstadt-Ziegenhain: Elektronik und ...

Schwalmstadt-Ziegenhain: Elektronik und Kameras aus Vereinsheim gestohlen

Homberg - Schwalmstadt-Ziegenhain Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 25.05.2018, 17:00 Uhr bis 26.05.2018, 15:04 Uhr Elektronische Geräte und Wildkameras erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Landgraf-Philipp-Straße. Die Täter brachen an dem Burschenschaftsheim mehrere Glasbausteine aus einer Wand heraus und stiegen anschließend in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Beamer, einen Receiver und zwei Wildkameras im Gesamtwert von 400,- Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

