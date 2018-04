Polizei Homberg / Schwalmstadt-Ziegenhain: Tödlicher ...

Schwalmstadt-Ziegenhain: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 454 - Abschlussmeldung

Homberg - Schwalmstadt-Ziegenhain: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 454/ Hessenallee - eine Person tödlich verletzt - Folge- und Abschlussmeldung Unfallzeit: 17.04.2018, 12:40 Uhr Heute Mittag um 12.40 Uhr stießen nahe der Kreuzung der B 454 mit der Hessenallee ein Pkw und ein Lkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde eine 55-jährige Frielendorferin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 36-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 36-Jährige mit seinem Lkw die B 454, aus Richtung B 254 (Krankenhauskreuzung) kommend, in Richtung Treysa. Ungefähr 100 Meter vor der Kreuzung der B 454 mit der Hessenallee stieß er mit seinem Lkw frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 55-jährige Pkw-Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, seine Verletzungen wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden Der Gesamtschaden beträgt ca. 150.000,- Euro. Der genaue Unfallhergang ist zurzeit nicht bekannt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Marburg wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

