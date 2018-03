Polizei Homberg / Schwalmstadt-Ziegenhain - Versuchter Einbruch ...

Schwalmstadt-Ziegenhain - Versuchter Einbruch in Lebensmitteldiscounter

Homberg - Schwalmstadt-Ziegenhain Versuchter Einbruch in Lebensmitteldiscounter Tatzeit: 28.03.2018, 03:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in einen Lebensdiscounter in der Wiederholdstraße einzubrechen.

Die Täter zerschlugen und beschädigten mittels einer Axt den metallenen Gartenzaun des Nachbargrundstücks, stellten einen Teil des Zaunes an die Außenwand des Marktes und kletterten hierüber auf das Dach. Hier öffneten sie ein Dachlukenfenster und versuchten hierüber in den Markt zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht. An dem Gartenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

