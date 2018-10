Polizei Homberg / Schwarzenborn-Grebenhagen - Auto zerkratzt - ...

Schwarzenborn-Grebenhagen - Auto zerkratzt - 2.000,- Euro Schaden

Homberg - Schwarzenborn-Grebenhagen Auto zerkratzt - 2.000,- Euro Schaden Tatzeit: 08.10.2018, 23:00 Uhr bis 09.10.2018, 15:00 Uhr

In der Hauptstraße haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Pkw beschädigt.

Die Täter zerkratzten den Lack des am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw, Audi A 6, an der Beifahrertür, der hinteren rechten Tür und am Seitenteil hinten rechts mittels eines spitzen Gegenstandes.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

