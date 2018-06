Polizei Homberg / Spangenberg: Erneuter Einbruch in Schule - ...

Spangenberg: Erneuter Einbruch in Schule - Täter erbeuten geringen Bargeldbetrag

Homberg - Spangenberg Einbruch in Schule Tatzeit: 08.06.2018, 17:00 Uhr - 11.06.2018, 06:45 Uhr Einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Schule im "Unterhain". Die Täter stiegen auf ein an der Schule angebrachtes Gerüst und brachen an der Südseite ein Fenster zum Sekretariat auf. Nachdem die Täter durch das aufgebrochene Fenster in das Sekretariat eingestiegen waren, durchsuchten sie die Schränke und brachen vorgefundene Kassetten auf. Aus einer aufgebrochenen Geldkassette entwendeten sie das enthaltene Bargeld. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

