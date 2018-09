Polizei Homberg / Spangenberg: Unbekannte Täter stehlen Münzgeld ...

Spangenberg: Unbekannte Täter stehlen Münzgeld und Laptop aus Schule

Homberg - Spangenberg Einbruch in Schule Tatzeit: 26.09.2018, 19:30 Uhr bis 27.09.2018, 06:15 Uhr Einen geringen Bargeldbetrag und einen Laptop erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Burgsitzschule im "Unterhain". Die Täter gelangten über ein Baugerüst an zwei Fenster der Burgsitzschule im ersten Obergeschoss, brachen diese auf und gelangten so in den Verwaltungsbereich der Schule. Dort schauten sie in den unverschlossenen Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. In dem Sekretariat entwendeten sie aus einem unverschlossenen Schrank einen geringen Münzgeldbetrag sowie einen Laptop. Der angerichtete Sachschaden beträgt 5.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

OTS: Polizei Homberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44149 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44149.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion Schwalm-Eder August-Vilmar-Str. 20 34576 Homberg Pressestelle

Telefon: 05681/774 130 E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de Polizeipräsidium Nordhessen