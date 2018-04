Polizei Homberg / Wabern - Auto beschädigt - Delle im Blech und ...

Wabern - Auto beschädigt - Delle im Blech und Wasser im Tank

Homberg - Wabern Auto beschädigt - Delle im Blech und Wasser im Tank Zeit: 02.04.2018, 20:30 Uhr bis 03.04.2018, 09:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter in der Frankfurter Straße einen Pkw beschädigt.

Die Fahrzeughalterin hatte ihren silbernen Pkw VW Polo in der Frankfurter Straße abgestellt. Am Dienstagmorgen stellte sie eine Delle in einem Durchmesser von ca. 25 cm auf der Fahrerseite im hinteren Bereich des Pkw fest. Nachdem sie losfuhr, ging ihr Fahrzeug nach ca. 200 Meter Fahrt plötzlich aus. Eine Überprüfung in der Werkstatt ergab, dass sich Wasser im Tank befunden hat. Vermutlich hatten die selben Täter in den unverschlossenen Tank Wasser eingefüllt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, PHK - Pressesprecher -

