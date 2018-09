Polizei Homberg / Wabern: Wertvoller Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Wabern: Wertvoller Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Homberg - Wabern Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 12.09.2018, 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten unbekannte Täter gestern bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Ziegenhainer Straße. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in der Mittagszeit in das Wohnhaus und entwendeten dort den Schmuck einer Hausbewohnerin. Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

