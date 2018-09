Polizei Homberg / Willingshausen: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Willingshausen: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Homberg - Willingshausen Aufbruch eines Pkw Tatzeit: 12.09.2018, 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr Gestern Mittag brachen unbekannte Täter in der Bernsburger Straße einen geparkten Audi auf und entwendeten daraus eine Damenhandtasche. Die Täter begaben sich zu dem am Nebeneingang des Friedhofs geparkten schwarzen Audi und schlugen die Beifahrertürscheibe ein. Aus dem Fußraum vor dem Beifahrersitz entwendeten die Täter eine Damenhandtasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Die Fahrzeugnutzerin hatte das Scheibenklirren noch gehört und ging zu ihrem Pkw. Beim Eintreffen sah sie noch einen weißen Mercedes-Kombi mit Gießener Kennzeichen wegfahren. Der Schaden an dem aufgebrochenen Pkw beträgt 400,- Euro Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

