Polizei Köln / 180323-1-K Kassiererin mit Pistole bedroht - ...

180323-1-K Kassiererin mit Pistole bedroht - Zeugensuche

Köln - Zwei bislang unbekannte Männer haben am Donnerstagabend (22. März) einen Kölner Lebensmittelmarkt in Longerich überfallen und beraubt. Während sein Komplize vor dem Ladeneingang an der Rambouxstraße "Schmiere stand", richtete der Haupttäter eine Pistole auf die Kassiererin (20). Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen.

Gegen 21.10 Uhr betrat der schwarz gekleidete, sportliche und etwa 1,75 Meter große Maskierte den Geschäftsraum und wandte sich sofort an die Angestellte. Unter Vorhalt der Schusswaffe forderte der Raubtäter, der laut Zeugenangaben "braune, dunkle Augen und auffallend große Augenbrauen" hat, in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe des Kasseninhalts. "Unter seiner Kapuze trug der Mann ein dunkles Cappy", gab die 20-Jährige später an. Und weiter: "Der vor der Tür wartende Mittäter trug ein weißes Cappy."

Mit der ausgehändigten Beute flüchtete das Duo anschließend nach Angaben eines Kunden (61) über die Wilhelm-Sollmann-Straße stadtauswärts in den angrenzenden Park. "Der Bewaffnete war ein südländischer Typ mit Drei-Tage-Bart", schilderte der Senior weiterhin seine Beobachtungen.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Das wegen schweren Raubes ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet weitere Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

