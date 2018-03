Polizei Köln / 180328-3-K Ermittlungsgruppe lässt verdächtige ...

180328-3-K Ermittlungsgruppe lässt verdächtige Geldautomatensprenger "hochgehen" - Haftbefehle und Durchsuchungen

Köln - Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 1. Januar 2018, Ziffer 3 und vom 11. März 2018 Ziffer 1

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Bei den Durchsuchungen mehrerer Wohnräume in Köln, Hilden und Euskirchen hat die Polizei Köln am Mittwochmorgen (28. März) fünf Haftbefehle vollstreckt. Die festgenommen Männer (26, 30, 28, 39, 40) stehen im Verdacht Geldautomaten in den Kölner Stadteilen Bilderstöckchen und Rodenkirchen gesprengt zu haben.

Intensive Ermittlungen führten die Beamten einer Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats 71 auf die Spur der Tätergruppierung.

Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln die Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen die fünf. Die Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial, darunter auch eine Zündvorrichtung, sicher.

Die Bande hatte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am Neujahrsmorgen einen Geldautomaten in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Industriestraße und am 10. März einen Automaten in einem Hoteleingang an der Robert-Perthel-Straße gesprengt. (st)

