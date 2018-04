Polizei Köln / 180405-2-K Bewaffneter Raub auf Spielhalle - ...

180405-2-K Bewaffneter Raub auf Spielhalle - Zeugensuche

Köln - In der Nacht zu Donnerstag (5. April) haben zwei Männer versucht, unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Spielhalle in Köln-Porz-Urbach zu überfallen. Nachdem sich die maskierten Männer mit einem Mitarbeiter (47) vor dem Nebeneingang geprügelt hatten, flüchteten sie von der Kaiserstraße in Richtung Fauststraße. Einer Kollegin (59) des 47-Jährigen war es zuvor gelungen, sich in der Spielothek einzusperren und den Notruf zu wählen. Die Polizei sucht Zeugen.

"Wir waren gegen 1 Uhr gerade dabei die Spielhalle von außen abzuschließen. Plötzlich standen zwei maskierte Männer mit einer Schusswaffe vor uns", berichtete die 59-Jährige. "Ich bin durch die noch offene Tür rein, habe sie von innen abgeschlossen und Hilfe gerufen. Durch das Fenster sah ich, wie mein Kollege sich mit den Bewaffneten prügelte und sie dann wegrannten", ergänzte sie.

Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen mit einer Platzwunde am Hinterkopf in ein Krankenhaus.

Beide dunkel gekleideten Männer trugen bei der Tat Sturmhauben. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in Tatortnähe umgezogen, maskiert und desmaskiert haben. Ihr Fluchtweg ging vermutlich von der Fausstraße weiter über die Stralsunder und Danziger Straße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

