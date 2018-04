Polizei Köln / 180406-4-K Radfahrer von türkisfarbenem Pkw ...

180406-4-K Radfahrer von türkisfarbenem Pkw ausgebremst - schwere Sturzverletzungen - Zeugensuche

Köln - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat nach derzeitigem Kenntnisstand am Donnerstag (5. April) in der Kölner Neustadt-Nord einen Verkehrsunfall verursacht, infolgedessen ein Radfahrer (37) schwere Verletzungen erlitten hat. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort an der Maastrichter Straße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

"Zusammen mit meinem Freund war ich aus Richtung Brüsseler Platz kommend in Richtung Brabanter Straße geradelt", gab später die alarmierende Zeugin (33) gegenüber den hinzugerufenen Polizisten an. "Auf Höhe der Hausnummer 45 zog ein türkis-lackierter Wagen vor uns aus einer Parklücke am Straßenrand", so die Kölnerin weiter. "Plötzlich bremste der Fahrer stark ab."

Daraufhin sei ihr Bekannter, der seinerseits abrupt bremsen musste, auf den Asphalt gestürzt. Nachdem der Pkw-Fahrer sich unmittelbar vom Unfallort entfernt hatte, stellte eine dann hinzugerufene Rettungswagenbesatzung bei dem 37-Jährigen eine gebrochene Schulter fest. Infolgedessen muss der verletzte Radfahrer stationär in einer Klinik verbleiben.

Das wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den unbekannten Autofahrer ermittelnde Verkehrskommissariat 2 bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

