Polizei Köln / 180413-1-K VW Golf fährt in Blumenauslagen - ...

180413-1-K VW Golf fährt in Blumenauslagen - Fußgängerin schwer verletzt

Köln - Am Donnerstagnachmittag (12.April) ist ein 89-jähriger Golf-Fahrer in Köln-Deutz aus einer Parklücke heraus gegen die Hausfront eines Blumengeschäfts gefahren. Eine Fußgängerin (36), die sich gegen 16 Uhr vor dem Laden auf der Deutzer Freiheit aufgehalten hatte, wurde zwischen dem Pkw und der Hauswand eingeklemmt.

Die Fahrertür des blauen VW war nach Aussage des Seniors zugeparkt worden. Demzufolge habe er sich entschieden, über die Beifahrerseite einzusteigen. "Als ich den Motor startete, kam ich aus Versehen ans Gaspedal", teilte der Unfallverursacher den aufnehmenden Beamten mit. Der Golf fuhr über den Gehweg in die Auslagentische vor dem Blumengeschäft und erfasste die Fußgängerin.

Rettungskräfte fuhren die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo sie noch am Abendoperiert werden musste. Eine weitere Fußgängerin (48), die den Verkehrsunfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock. Sie konnte nach ambulanter Behandlung in einer Klinik wieder entlassen werden. (js/cg)

