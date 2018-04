Polizei Köln / 180414-1-K Zwei Tote in Niehler Restaurant ...

180414-1-K Zwei Tote in Niehler Restaurant aufgefunden - Beziehungstat wahrscheinlich

Köln - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In einem Restaurant im Kölner Stadtteil Niehl sind am gestrigen Abend (13. April) eine Frau (50) und ein Mann (49) tot aufgefunden worden. Nach aktuellem Sachstand ist von einem Tötungsdelikt auszugehen. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen begab sich die 50-Jährige, die als Kellnerin in der Gaststätte an der Friedrich-Karl-Straße arbeitete, gegen 19.10 Uhr in den Keller des Restaurants, um Getränke zu holen. Ihr 49-jähriger Ex-Freund, der sich vor Ort als Gast aufhielt, folgte der Frau unbemerkt und erschoss sie mit einer Faustfeuerwaffe. Anschließend tötete er sich selbst. Das Motiv der Tat liegt mutmaßlich im zwischenmenschlichen Bereich.

Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion der beiden Leichen angeordnet. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Mit weiteren Ergebnissen ist nicht vor Montag (16. April) zu rechnen. (lf)

