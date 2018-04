Polizei Köln / 180420-7-K Kölner zweimal Opfer von ...

180420-7-K Kölner zweimal Opfer von Fahrzeug-Dieben - Zeugensuche

Köln - Eigentlich wollte der Kölner (44) den Erkennungsdienst-Beamten der Kripo Köln am Donnerstag (19. April) seinen Tiefgaragenstellplatz in Niehl präsentieren, aus dem Unbekannte seine Fahrräder und seinen Motorroller gestohlen hatten. Doch beim Betreten der Gitterbox an der Pohlmannstraße musste er feststellen, dass nun auch sein goldfarbener BMW Z4 verschwunden war.

Am Dienstagabend (17. April) hatte der 44-Jährige das Fehlen seiner Zweiräder in der aufgebrochenen Park-Box bemerkt. Unbekannte Täter hatten das Vorhängeschloss der Gitterbox aufgebrochen. "Am Osterwochenende habe ich das Garagenabteil letztmals unangetastet gesehen", so der geschädigte Halter gegenüber den hinzugerufenen Polizisten. Diese nahmen den Diebstahl der Vespa und der beiden Velos auf. Sie fertigten eine Strafanzeige und informierten die Spurensicherung.

Diese vereinbarte daraufhin mit dem Kölner einen Ortstermin am Donnerstagvormittag. Gegen 10 Uhr suchte er mit den Beamten den mittels Metallschiebetür gesicherten Stellplatz auf. Wiederum fand sich die Gitterbox aufgebrochen vor - und diesmal hatten der oder die Täter den älteren, aktuell nicht zugelassenen Sportwagen gestohlen. "Ich hatte am Dienstagabend gegen 21 Uhr alles wieder verschlossen", gab der 44-Jährige zu Protokoll. Und stellte erneut Strafantrag.

Das Kriminalkommissariat 73 hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen aufgenommen. Zeugen werden um Hinweise gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw