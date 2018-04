Polizei Köln / 180422-2-K Renault-Fahrer stirbt nach ...

180422-2-K Renault-Fahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Köln - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntagmorgen (22. April) ist ein Renault-Fahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Ford C-Max (Fahrer: 29) in Köln-Rath/Heumar tödlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 29-jährigen Rösrather mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallteam der Polizei Köln war im Einsatz.

Gegen 5 Uhr prallten die Fahrzeuge auf der Rösrather Straße kurz vor dem Ortseingang Rösrath aus noch ungeklärter Ursache nahezu frontal gegeneinander. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Renault Megane mit belgischer Zulassung in Richtung Rösrath und der Ford C-Max in Richtung Rath/Heumar unterwegs. Die Identität des Getöteten steht derzeit nicht fest.

Die Rösrather Straße ist derzeit noch zwischen der Feldstraße (L 170) und der Bensberger Straße gesperrt. (cs)

