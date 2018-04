Polizei Köln / 180422-4-LEV Mit Schreckschusspistole auf Fuchs ...

180422-4-LEV Mit Schreckschusspistole auf Fuchs geschossen

Köln - Am Samstagabend (21. April) hat ein Leverkusener (40) im Stadtteil Schlebusch mit einer Schreckschusspistole auf einen Fuchs geschossen, der nach Angaben des 40-Jährigen zuvor zwei seiner Gänse gerissen hatte. Die Polizeibeamten stellten die PTB-Waffe sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Ein Anwohner hörte gegen 23.15 Uhr die Schüsse vom Grundstück an der Opladener Straße und wählte den Notruf. Die Polizisten trafen den Schützen in seinem Garten an und nahmen ihm die im Hosenbund steckende Waffe ab. (cs)

OTS: Polizei Köln newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12415.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw