Polizei Köln / 180425-1-K Im Waschsalon bestohlen - Fahndungsfotos

Köln - Zeugensuche

Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem unbekannten Dieb. Der Mann steht in dringendem Verdacht, Anfang Januar 2018 in der Kölner Innenstadt eine Kundin (34) bestohlen zu haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Abend des 5. Januar hielt sich die 34-Jährige in einem Waschsalon in der Friedrichstraße auf. Nachdem sie eine Waschmaschine mit ihrer Wäsche angestellt hatte, setzte sie sich im Ladenlokal auf eine Bank und bediente ihr Handy.

Wenige Minuten später erschien ein bislang Unbekannter im Salon und begab sich zunächst zu den Münzautomaten. Die Frau nahm die Person zwar wahr, schenkte ihr aber keine große Aufmerksamkeit. Plötzlich kam der Mann auf die 34-Jährige zu und entriss der Überraschten ihr Mobiltelefon. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (lf)

