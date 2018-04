Polizei Köln / 180427-5-K Duo prügelt mit Baseballschläger auf ...

180427-5-K Duo prügelt mit Baseballschläger auf Kölner ein - Beschuldigter festgenommen

Köln - Täter meldet sich auf Polizeiwache, um verlorenen Schlüssel abzuholen

Die Polizei Köln hat gestern Vormittag (26. April) auf der Polizeiwache Kalk einen Mann (37) vorläufig festgenommen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am Dienstag (24. April) einen Kölner (53) angegriffen und mit einem Baseballschläger brutal zusammengeschlagen zu haben. Bereits gestern musste sich der Festgenommene vor einem Richter verantworten, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Am Dienstagabend (24. April) war der 53-Jährige gegen 23.15 Uhr auf dem Heimweg. Auf der Erlanger Straße in Köln-Höhenberg hörte er es aus dem Gebüsch rascheln. "Als ich mich umschaute, sah ich zwei Männer, die mit Baseballschlägern auf mich zu rannten", erklärte der Geschädigte später bei der Anzeigenerstattung. Um dem bevorstehenden Angriff auszuweichen, rannte der Kölner weg. Als er jedoch stürzte, prügelten die herangeeilten Angreifer mit den Schlägern mindestens 20 Mal ohne Vorwarnung auf den am Boden Liegenden ein. Nach derzeitiger Einschätzung kam es nur durch eine gute Abwehrhaltung des Angegriffenen nicht zu deutlich schlimmeren Verletzungen.

Erst als aufmerksam gewordene Nachbarn dem mittlerweile erheblich Verletzten zur Hilfe eilten, flüchteten die Angreifer. Dabei verlor einer der Täter seinen Schlüsselbund. Der 53-Jährige erlitt diverse Blessuren und Prellungen, insbesondere an den Armen und Beinen.

Um seinen Schlüssel abzuholen, erschien einer der Täter am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Polizeiwache Kalk. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und übergaben ihn an die zuständigen Kriminalpolizisten. In seiner Vernehmung machte er umfängliche Aussagen und räumte die Straftat ein. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Die intensive Fahndung nach dem noch flüchtigen Täter läuft. Zeugen, die Angaben zu der Straftat oder dem noch Flüchtigen machen können, werden gebeten sich umgehend bei dem Kriminalkommissariat 56 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (he)

OTS: Polizei Köln newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12415.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw