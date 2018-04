Polizei Köln / 180427-6-K Polizei fahndet nach Spielhallenräubern

180427-6-K Polizei fahndet nach Spielhallenräubern

Köln - Am frühen Freitagmorgen (27. April) haben zwei bislang unbekannte Männer versucht, eine Spielhalle in Köln-Ehrenfeld zu berauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 0.15 Uhr betrat das Duo die Spielothek an der Venloer Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderten die Räuber von der Angestellten (62) die Herausgabe von Bargeld. Als sie bemerkten, dass sich noch weitere Gäste in den Räumlichkeiten aufhielten, flüchteten die Unbekannten über die Venloer Straße in Richtung stadtauswärts. Eine Gruppe junger Personen sah einen der Räuber letztmalig an der Ecke Heliosstraße und gab einer fahndenden Streifenwagenbesatzung erste Hinweise. Einer der Flüchtigen wurde als "circa 1,70 Meter groß, dunkelhäutig und bärtig" beschrieben. Er hatte schwarze Haare und trug zur Tatzeit eine helle Jacke.

Die Polizei Köln bittet Zeugen, insbesondere die Gruppe junger Passanten, sich mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen. Telefon: 0221 229-0, E-Mail: poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (af)

