Polizei Köln / 180506-1-K Ich wollte helfen - und wurde ...

"Ich wollte helfen - und wurde angegriffen!" - Zeugensuche

Köln - Erhebliche Gesichtsverletzungen hat am frühen Sonntagmorgen (6. Mai) ein Kölner (21) eigenen Angaben zufolge durch Schläge und Tritte mehrerer Unbekannter erlitten. Der 21-Jährige musste nach dem Übergriff in der Neustadt-Süd ambulant in einer Klinik behandelt werden. Die Kriminalpolizei Köln sucht Zeugen.

Gegen 4.20 Uhr war der junge Mann an der Aachener Straße unterwegs gewesen. "Ich sah, wie eine am Boden liegende Person von einer 6-7-köpfigen Gruppe attackiert wurde", gab er später gegenüber hinzugerufenen Polizisten an. Und weiter: "Ich wollte dem Angegriffenen helfen - daraufhin stürzte sich die Gruppe auf mich." Anschließend seien die Schläger in Richtung Hohenzollernring geflüchtet.

Mit stark blutenden Verletzungen und augenscheinlich unter Schock stehend wurde der 21-Jährige dann von einer Passantin (23) aufgefunden. Die Kölnerin alarmierte umgehend Rettungskräfte und leistete bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe. Der unbekannte Geschädigte, dem der Verletzte zuvor - wie er auch der Ersthelferin mitteilte - habe helfen wollen, war nicht mehr vor Ort.

Die Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen dringend um Hinweise zum Tatgeschehen und den unbekannten Tätern unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

