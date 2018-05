Polizei Köln / 180507-7-K Pkw landet auf Dach - zwei Verletzte ...

180507-7-K Pkw landet auf Dach - zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Köln-Deutz

Köln - Siegburger Straße in Richtung Poll zwei Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall im Kölner Stadtteil Deutz sind am Mittag (7. Mai) zwei Autofahrer (35, 70) verletzt worden. Eine Pkw-Fahrerin (70) war beim Verlassen eines Tankstellengeländes mit einem anderen Fahrzeug kollidiert.

Gegen 12.20 Uhr wollte die Kölnerin mit ihrem Seat Ibiza das Gelände der Tankstelle an der Einmündung Siegburger Straße/Poller Kirchweg verlassen. Nach ersten Ermittlungen übersah sie dabei den Skoda Octavia eines 35-jährigen Autofahrers aus Hürth, der die Siegburger Straße aus Deutz kommend in Richtung Poll befuhr. Bei der anschließenden Kollision landete der Seat Ibiza auf dem Dach. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurden die Unfallbeteiligten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während die 70-Jährige stationär aufgenommen wurde, konnte der Hürther das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die Siegburger Straße musste für etwa zwei Stunden in Richtung Poll gesperrt werden.

Das Unfallaufnahme-Team der Polizei Köln war vor Ort im Einsatz. (lf)

