Polizei Köln / 180514-7-K Sattelzug auf BAB 61 umgestürzt - lange ...

180514-7-K Sattelzug auf BAB 61 umgestürzt - lange Vollsperrung

Köln - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 bei Bedburg ist am Morgen (14. Mai) ein Sattelzug umgestürzt. Der Fahrer (37) erlitt schwere Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn Koblenz ist derzeit gesperrt.

Der niederländische Lkw-Fahrer befuhr gegen 6.50 Uhr die BAB 61 in südlicher Richtung. Aus ungeklärter Ursache geriet der mit Maismehl beladene Sattelzug in einem Baustellenbereich zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und der Anschlussstelle Bedburg ins Schleudern. Das Fahrzeug fuhr in eine angrenzende Böschung und kippte anschließend auf die Fahrbahn, auf der sich Ladung verteilte.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten ist die Richtungsfahrbahn Koblenz noch bis voraussichtlich 19 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird am Autobahndreieck Jackerath auf die BAB 44 abgeleitet. Die maximale Staulänge betrug etwa 10.000 Meter. Aufgrund von Schaulustigen bildete sich auf der Gegenfahrbahn ein Stau von 8.000 Metern. (lf)

