Polizei Köln / 180515-2-K Betrunkener schießt auf Bus - ...

180515-2-K Betrunkener schießt auf Bus - Mordkommission ermittelt

Köln - Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Am frühen Dienstagmorgen (15. Mai) hat ein Kölner (38) im Stadtteil Flittard auf einen Linienbus der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) geschossen. Verletzt wurde niemand.

Der Omnibus war gegen 5.30 Uhr auf der Roggendorfstraße in Richtung Egonstraße unterwegs, als plötzlich mehrere Schüsse auf den Bus fielen. Durch glückliche Umstände wurden der Fahrer und die beiden Fahrgäste nicht verletzt. Das Fahrzeug wurde durch einige Projektile beschädigt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Großfahndung traf die Polizei den 38-Jährigen in Tatortnähe an und nahm ihn vorläufig fest. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige hatte neben einer Pistole auch Munition bei sich.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Köln bittet insbesondere die beiden noch unbekannten Businsassen, sich mit dem Kriminalkommissariat 11 (Telefon: 0221 229-0, E-Mail: poststelle.koeln@polizei.nrw.de) in Verbindung zu setzen.

Presseauskünfte erteilt die Pressestelle der Polizei Köln. (af)

