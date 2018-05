Polizei Köln / 180522-3-K Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

180522-3-K Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Köln - Dank eines aufmerksamen Zeugen (49) hat die Polizei Köln am frühen Dienstagmorgen (22. Mai) in der Innenstadt zwei Einbrecher (35, 40) vorläufig festgenommen.

Gegen 4 Uhr hörte der 49-Jährige in seiner Wohnung verdächtige Geräusche. "Das hörte sich an, als ob Holz brechen würde", gab der Zeuge später zu Protokoll. Der Anwohner ging zum Fenster schaute hinaus und erkannte zwei verdächtige Männer, die an der Eingangstür eines Cafés auf dem Zülpicher Wall manipulierten. Der Kölner prägte sich das Aussehen der Personen ein, griff zum Telefon und verständigte ohne Zeitverzug die Polizei.

Die alarmierten Beamten nahmen die beiden Verdächtigen noch am Tatort fest und brachten die bereits einschlägig Polizeibekannten ins Polizeipräsidium. Sie müssen sich jetzt erneut wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 71 dauern an. (he)

