Polizei Köln / 180523-4-K Seniorin mit Zetteltrick bestohlen - ...

Köln - Am Dienstagnachmittag (22. Mai) haben zwei circa 1,50 Meter große Frauen einer Lindenthalerin (83) mit dem "Zetteltrick" Schmuck, Bargeld, Scheckkarten und Sparbücher entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, denen die Trickdiebinnen auf der Dürener Straße zwischen der Schumannstraße und der Wohnung der Seniorin in der Theresienstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die etwa 30-jährige Täterin sprach die Seniorin im Treppenhaus mit vermutlich italienischem Akzent an. Um einer Nachbarin eine Nachricht hinterlassen zu können, bat sie um Stift und Zettel. Zusammen mit ihrer deutlich älteren Komplizin folgte sie der Überrumpelten ungefragt in deren Wohnung. Während die jüngere Trickdiebin die 83-Jährige in der Küche ablenkte, nutze die Ältere die Gelegenheit zum Diebstahl der Wertsachen aus dem Schlafzimmer. Die Tat bemerkte die Rentnerin erst zwei Stunden später.

Die jüngere Verdächtige hatte ihr glattes blondes Haar zum Zopf gebunden und war stark geschminkt. Zur Tatzeit trug sie ein weißes T-Shirt und eine helle Hose. Ihre deutlich ältere Komplizin, die sie als ihre Mutter vorstellte, hat kinnlange gewellte Haare und ein volles Gesicht. Sie ist kräftig und hat eine auffällige Zahnlücke. (cs)

