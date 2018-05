Polizei Köln / 180524-3-K Ortungsapp führt Polizisten auf die ...

180524-3-K Ortungsapp führt Polizisten auf die Spur des Handydiebes

Köln - Handybesitzerin machte ihr Smartphone lokalisierbar

Dank einer technisch versierten und gut vorbereiten Anzeigenerstatterin (43) hat die Polizei Köln gestern Nachmittag (23. Mai) im Stadtteil Nippes einen bereits einschlägig polizeibekannten Dieb (55) vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, zuvor das Mobiltelefon der 43-Jährigen gestohlen zu haben. Für diese Tat und einen weiteren Diebstahl musste er sich schon heute vor dem Haftrichter verantworten, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Gegen 11 Uhr arbeitete die spätere Geschädigte in einem an der Neusser Straße gelegenen Geschäft. Mit eingeschalteter Radioapp hatte sie ihr Mobiltelefon an die Lautsprecheranlage des Ladens angeschlossen. "Als die Musik plötzlich weg war, habe ich sofort nach meinem Handy geschaut", gab die Verkäuferin später zu Protokoll. Sie musste aber feststellen, dass das Smartphone gestohlen worden war.

Die Bestohlene alarmierte sofort die Polizei und griff zu ihrem Tablet-PC. Auf die Möglichkeit eines solchen Diebstahls hatte sich die Frau nämlich bereits durch die Installation einer Ortungsapp eingehend vorbereitet. Gemeinsam mit den hinzugerufenen Polizisten folgte sie der digitalen Spur des gestohlenen Telefons.

Auf ihrem Tablet konnte die 43-Jährige den aktuellen Standort ihres Handys nachvollziehen. Gleichzeitig aktivierte sie in ihrer Ortungsapp eine Signaltonfunktion. Diese bewirkt, dass ein gestohlenes Smartphone regelmäßig und in kurzen Abständen einen lauten Schrillton abgibt, der bei der Ortung des Geräts helfen soll.

In der Eichstraße hatten die Beamten in Begleitung der Kölnerin den aktuellen Standort des gestohlenen Telefons fast erreicht. Eine Passantin gab dann einen entscheidenden Hinweis auf den Täter. Ihr war ein deutlich schwankender Mann wegen eines laut schrillenden Handys aufgefallen. In der Auerstraße nahmen die Uniformierten den flüchtenden Dieb vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten neben dem georteten Mobiltelefon auch noch eine Geldbörse, die der Polizeibekannte kurz zuvor in einem anderen Geschäft auf der Neusser Straße gestohlen hatte. (he/schä)

