Polizei Köln / 180526-1-K Radfahrer von entgegenkommenden Pkw ...

180526-1-K Radfahrer von entgegenkommenden Pkw erfasst - Krankenhaus

Köln - Am Samstagmittag (26. Mai) ist ein Fahrradfahrer (25) bei einem Verkehrsunfall in Köln-Mülheim schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um den Schwerstverletzten und brachten ihn in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.

Gegen 13.10 Uhr war der 25-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Frankfurter Straße in Richtung Wiener Platz unterwegs. Nach ersten Ermittlungen fuhr er links an mehreren verkehrsbedingt wartenden Autos vorbei. In Höhe der Ackerstraße zog der Radfahrer nach derzeitigem Sachstand in den Gegenverkehr. Auf der Gegenfahrbahn erfasste ihn frontal der Chrysler eines Kölners (42), der in Gegenrichtung unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Radfahrer schwerste Verletzungen zu.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr ab. Gegen 16.10 Uhr hoben die Beamten die Sperrung auf. Bis dahin kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Uniformierten stellten sowohl den Unfallwagen als auch das Fahrrad als Beweismittel sicher.

Unter anderen war auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall bereits aufgenommen. (he)

