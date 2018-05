Polizei Köln / 180529-9-K Schneller Notruf führt zur Festnahme ...

180529-9-K Schneller Notruf führt zur Festnahme eines Einbrechers

Köln - Dank einer aufmerksamen Zeugin (68) hat die Polizei Köln in der Nacht zu heute (29. Mai) in der Innenstadt einen bereits polizeibekannten Mann (33) vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, kurz zuvor einen Einbruchsversuch begangen zu haben.

Gegen 0.50 Uhr saß die 68-Jährige in ihrer Wohnung auf dem Sofa. Von einem dumpfen Knall und einem Scheibenklirren aufgeschreckt, ging die Anwohnerin zum Fenster und schaute auf den Gereonswall. Dort erkannte sie, dass die Fensterscheibe einer Wäscherei eingeschlagen worden war. Zudem bemerkte sie einen Mann, der in Richtung der Von-Werth-Straße rannte.

Die Seniorin prägte sich die Beschreibung des Flüchtenden ein, griff zum Telefon und alarmierte ohne Zeitverzug die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den flüchtenden Täter noch in Tatortnähe fest. In seinen Taschen fanden die Uniformierten eine Socke, wie Einbrecher sie häufig als Handschuhersatz nutzen.

Der Beschuldigte hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er musste sich heute wegen versuchten Einbruchsdiebstahls vor einem Richter verantworten. Der schickte ihn in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (he)

