Polizei Köln / 180608-1-K Handtaschenraub in Mülheim - Zeugensuche

180608-1-K Handtaschenraub in Mülheim - Zeugensuche

Köln - Am Donnerstagnachmittag (7. Juni) gegen 17.15 Uhr hat ein Unbekannter einer Kölnerin (35) vor der Lutherkirche in Köln-Mülheim die Handtasche entrissen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem 1,80 bis 1,90 Meter großen, schlanken Mann mit dunklem Teint machen können. Er hat dunkle Haare, einen dünnen ungepflegten Bart, dichte Augenbrauen und dunkle Augen. Zur Tatzeit trug der circa 16 bis 21 Jahre alte Räuber einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen und eine weiße, nach hinten gedrehte Basecap. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die 35-Jährige hatte kurz zuvor am Wiener Platz an einem Automaten Geld abgehoben und war über die Adamstraße in Richtung Keupstraße gelaufen. Der Unbekannte rempelte sie in Höhe der Kirche von hinten an und entriss der Frau die Tasche, die ihr durch den Stoß von der Schulter gerutscht war. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. (cs)

