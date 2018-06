Polizei Köln / 180611-3-REK/K Frau tot in Wohnung gefunden - ...

180611-3-REK/K Frau tot in Wohnung gefunden - Mordkommission ermittelt

Köln - Staatanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Montagvormittag (11. Juni) haben Angehörige eine Frau (43) tot in ihrer Wohnung in Elsdorf-Angelsdorf gefunden. Auf Grund festgestellter Verletzungen geht die Polizei von einer Gewalttat aus. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kriminalbeamten haben einen tatverdächtigen Mann (46) vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (cs)

